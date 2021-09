Meglio tra i cittadini che con Raggi e Gualtieri, Meloni detta la linea a Michetti

24 settembre 2021 a

a

a

«Michetti, per la sua storia e la sua professione, è la persona giusta per governare una macchina complessa come Roma. Abbiamo scelto una persona capace, non conosciuta. Il gioco dei nostri avversari è quello di fare i confronti. Secondo loro Michetti dovrebbe passare tutta la giornata a parlare con Raggi, Calenda e Gualtieri. Ma la domanda è: che cosa ci dobbiamo dire? Ho consigliato a Michetti di fare uno due confronti, dopodiché ha tutto l’interesse a stare tra i cittadini. Meglio stare tra i cittadini che con Raggi Calenda e Gualtieri...». Lo ha detto Giorgia Meloni in un comizio elettorale a Roma in diretta Fb.

Sgombero tutte le occupazioni, Michetti tolleranza zero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.