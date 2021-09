"Sosterrebbe chiunque", Giorgia Meloni smaschera Letta. Le grandi manovre della sinistra sul Quirinale

24 settembre 2021 a

Enrico Letta "sosterrebbe chiunque, pur di arrivare a fine legislatura. E ci si arriverà, purtroppo. Per me prima la democrazia torna e meglio sarà". Giorgia Meloni commenta così le grandi manovre all'ombra del Quirinale. La leader di Fratelli d'Italia in una intervista a la Stampa ha commentato così l'ipotesi che vuole il premier Mario Draghi presidente della Repubblica dopo Sergio Mattarella. "Nessuno ci lavora: andare a votare sarebbe una buona notizia, ma sono l’unica a pensarla così", spiega Meloni.

E Silvio Berlusconi al Quirinale andrebbe bene? "Non mi pare abbia quotazioni altissime. Bisogna ragionare tutti insieme su un profilo non di parte: il presidente della Repubblica deve fare rispettare le regole, più è slegato da storie personali e più ci riesce", risponde Meloni che su un bis di Mattarella chiarisce: "Non sono d’accordo. A parte che non corrisponde a questo profilo, e che lui stesso non vuole farlo, sarebbe un altro segnale di una politica che abdica".

I rapporti con Salvini? "Direi buoni. Non rincorre me: storicamente, è più d'accordo con me che con la sinistra, ecco tutto. Ha scelto di sostenere questo governo ma fa bene a difendersi da una sinistra che chiede i voti di un pezzo del centrodestra per far passare le cose sue". Suelle rilevazioni non rosee per il centrodestra nelle amministrative la Meloni commenta: "Non mi fido dei sondaggi. A Torino Damilano è assolutamente in partita, a Roma Michetti ha colmato il deficit iniziale di popolarità: il fatto stesso che la sinistra lo attacchi è indice di debolezza, della sinistra". Queste elezioni avranno valenza politica? "Le amministrative sono particolari: con le liste civiche, la stima che puoi fare dei partiti è vagamente realistica. Ma il risultato è importante".

Sul green pass esteso la leader FdI ribadisce: "Siamo la sola nazione al mondo che lo applica così: il lasciapassare del governo per poter lavorare. È una misura fatta male, che non bloccherà il contagio. Lo ritengo un'arma di distrazione di massa. Pensa forse che Angela Merkel sia una No Vax?".

