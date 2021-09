Roma, Guido Bertolaso dice no a Carlo Calenda: non sono un numero due

23 settembre 2021 a

Guido Bertolaso sbatte la porta in faccia a Carlo Calenda. Il commissario per l'emergenza Covid in Lombardia ed ex capo della Protezione Civile aveva ricevuto una proposta dal leader di Azione per fare il vicesindaco in caso di vittoria alle elezioni per eleggere il sindaco di Roma. Un invito, che tramite le colonne del Corriere della Sera, Bertolaso ha rifiutato: "A malincuore ho rinunciato a fare il numero uno. Stimo Calenda, come Michetti e Gualtieri, ma non sono adatto a fare il numero due".

