Sinistra nel panico, inventa panzane: Fratelli d'Italia sbugiarda i dem su Michetti

22 settembre 2021 a

a

a

“Siamo di fronte a una sinistra nel panico che inventa panzane”. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, non usa mezzi termini per svelare il bluff della sinistra riguardo le elezioni a Roma e le critiche sulla scelta del centrodestra, che ha puntato su Enrico Michetti per conquistare il Campidoglio. “Anche nel confronto di oggi, rispetto all’ex ministro Gualtieri silurato da Draghi per incompetenza, Michetti ha mostrato soluzioni concrete per risolvere i problemi della città attraverso procedure idonee e praticabili. Siamo di fronte a una sinistra nel panico che inventa panzane”.

La corsa in Campidoglio, il candidato Pd Gualtieri scappa da Michetti

“Enrico Michetti - analizza Lollobrigida - è stato scelto come candidato sindaco del centrodestra ma, prima ancora di questa decisione, a lui centinaia di Comuni, moltissimi dei quali amministrati dal Pd, gli hanno conferito incarichi di tale delicatezza e responsabilità difficilmente attribuibili a chi non ha competenza e capacità. Basta leggere il curriculum dell’avvocato Michetti per scoprire che gli attuali vertici del partito democratico, in qualità di amministratori, lo hanno spesso considerato in grado di risolvere problemi che evidentemente altri non erano stati in grado né di affrontare né risolvere. Spesso la stessa Regione Lazio così come l’Anci, guidate proprio da esponenti del Pd, lo hanno incaricato di seguire vicende delicate e complesse, affidandosi ai suoi pareri. Ora vogliono farlo passare da incompetente ma i dati oggettivi rendono ridicola questa affermazione. Se gli esponenti del Partito democratico, presi da questa incontinenza comunicativa, non ricordano quali siano tra loro quelli che si affidarono a Enrico Michetti gli useremo la cortesia di - conclude il capogruppo di FdI - comunicare il lunghissimo elenco per dargli modo di informarsi adeguatamente”.

"Deriva preoccupante", furia Meloni su Draghi: quattro voti di fiducia in 48 ore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.