Mobilità, sicurezza e rifiuti, Michetti pubblica il programma per Roma

Mobilità, sicurezza, rifiuti. Enrico Michetti, candidato sindaco del centrodestra, pubblica il suo programma completo sul sito www.michettisindaco.it. Tra le priorità di Michetti la necessità di ribaltare il declino economico e sociale della città.

Periferie, Michetti punta sulla sicurezza dei romani

"Roma ha le risorse per ribaltare il declino economico, sociale e psicologico degli ultimi anni - scrive Michetti nel suo programma - La posizione e la tradizione della città eterna consentono infatti di: intercettare i trend della globalizzazione - qualità della vita, centralità del tempo libero, cultura della bellezza, innovazione al servizio di benessere e salute; governare lo scambio culturale nel Mediterraneo - l’area geopolitica in cui si svilupperanno le principali questioni del XXI secolo. Molte capitali hanno definito e annunciato la loro visione distintiva: Parigi si presenta al mondo come “icon of life and style worldwide”, Berlino come “innovative economic and scientific hub”, Londra “the greatest city on earth”. Roma non si definisce e non programma il futuro, ma si fa raccontare solo per il suo glorioso passato. La città dovrà valorizzare la sua identità nel mondo come “Capitale della Bellezza” - un posizionamento che rispecchia il suo Dna, unico tra le metropoli globali - assicurando turismo di qualità, green economy e mobilità sostenibile, innovazione e digitalizzazione dei servizi. Bisogna restituire ai Romani l’orgoglio di vivere, lavorare e investire nel futuro della Città Eterna. Qui, adesso e per sempre".

