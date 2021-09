Torna il sereno tra Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti: andiamo d'amore e d'accordo

19 settembre 2021 a

Nulla da fare per la sinistra. Nonostante i tentativi di metterli l’uno contro l’altro, con qualcuno che aveva addirittura fatto filtrare ai media la possibilità di un addio al partito, Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti sono in piena sintonia. Il ministro dello Sviluppo economico rispondendo a una domanda dei giornalisti sul suo rapporto con il leader della Lega all'inaugurazione del Micam-Mipel alla Fiera di Rho di Milano non ha avuto esitazioni: “Andiamo d'amore e d’accordo”. Viene messo quindi a tacere ogni rumors sulla spaccatura interna al Carroccio, che ha ritrovato nuova compattezza e una linea comune per affrontare i prossimi mesi di pandemia.

“È un segnale di ripartenza, io l’ho definito un rinascimento, perché non è soltanto economia. La riapertura di Fiera per tutta l’area di Milano significa ripartenza di tutte le attività economiche, non soltanto quelle che sono coinvolte nella fiera. Ci voleva, ci voleva il coraggio di fare queste iniziative in fiera. È un bellissimo segnale, andiamo avanti” le parole di Giorgetti dopo il taglio del nastro del Micam, il salone internazionale promosso da Assocalzaturifici.

