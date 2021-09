Giorgia Meloni, la petizione di Fratelli d'Italia contro la Lamorgese in piazza a Roma: "Gli italiani non meritano un ministro così"

18 settembre 2021 a

a

a

E' partita ieri la petizione lanciata da Fratelli d'Italia per chiedere ai parlamentari di firmare la mozione di sfiducia nei confronti del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. Dopo settimane di proteste e critiche alla manifestazione "L’Italia del riscatto" con Giorgia Meloni in piazza del Popolo a Roma ci saranno anche i banchetti di Fratelli d'Italia per firmare e chiedere le dimissione della ministra. “Frontiere spalancate all'immigrazione clandestina, rave party illegale nel viterbese, hotspot stracolmi, agenti che operano in condizioni vergognose - tuona la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Fratelli - Ribadiamo la totale sfiducia nei confronti della Lamorgese. Gli italiani non meritano un ministro così”.

Fratelli d'Italia lancia la petizione contro la Lamorgese: basta migranti, si dimetta

L'appuntamento per la manifestazione nella Capitale in mezzo alla gente a sostegno di Enrico Michetti è in programma oggi pomeriggio a partire dalle 16. La petizione si può sottoscrivere online all’indirizzo www.sfiduciamolamorgese.it

Oggi Michetti e Meloni a piazza del Popolo: "Saremo tra la gente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.