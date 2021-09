Roma, manifestazione a piazza del Popolo con Enrico Michetti e Giorgia Meloni: "Saremo in mezzo alla gente

18 settembre 2021 a





L'appuntamento è per oggi, alle 16.30, in Piazza del Popolo a Roma. Una manifestazione promossa da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia, per sostenere le proprie liste e il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti. «Saremo in mezzo alla gente - ha detto ieri, a margine di un'iniziativa in via Tuscolana, la leader del partito di destra - Nella piazza sarà anche possibile sottoscrivere la petizione con la quale Fratelli d'Italia chiede ai parlamentari le firme necessarie a presentare una mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lamorgese, che evidentemente dal tema dell'immigrazione in poi non sta facendo il suo lavoro».

Dunque, una giornata che guarda anche oltre la sfida per il Campidoglio, abbracciando dei temi nazionali. Ieri è stata un'altra giornata di incontri per Enrico Michetti tra cui, in mattinata, il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni e la Presidente della Comunità Ebraica Ruth Dureghello. «Abbiamo parlato dei problemi della città e delle loro possibili soluzioni. La Comunità ebraica rappresenta una risorsa per la Capitale in termini di valori, di cultura, di storia», ha detto l'avvocato, sottolineando «la necessità di un dialogo costante e proficuo tra l'amministrazione comunale e le Comunità ebraica nel rispetto reciproco e nella collaborazione massima per il bene della città e della sua comunità tutta».

P.D.L.

