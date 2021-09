"L'Italia del riscatto", Enrico Michetti e Giorgia Meloni riempiono Piazza del Popolo

Pietro De Leo 18 settembre 2021 a

a

a

Tutto pronto a Piazza del Popolo per la manifestazione di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni amministrative. Un appuntamento che segna la “chiamata in piazza” di Giorgia Meloni a sostegno delle liste per Comuni e Municipi e del candidato sindaco di centrodestra Enrico Michetti. Sul selciato della piazza è stato allestita una platea con sedie disposte a distanza di sicurezza, da cui sventolano bandiere del partito e palloncini tricolore. Sul palco anche uno spettacolo di danza, per intrattenere il pubblico in attesa dell’inizio dell’evento.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.