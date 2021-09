Matteo Salvini, la solidarietà a Silvio Berlusconi: vittima di accanimento giudiziario

17 settembre 2021 a

a

a

“La più totale solidarietà, amicizia e vicinanza, mia e della Lega, a Silvio Berlusconi, uomo di Stato vittima di un accanimento giudiziario con pochi precedenti nella storia della Repubblica. La riforma della Giustizia, grazie ai Referendum promossi da Lega e Partito Radicale, è doverosa, urgente, necessaria”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

"Perizia psichiatrica". Giustizia impazzita sul Ruby Ter, lo schiaffo del Cav ai giudici: "Fate il processo senza di me"

Il caso è quello della richiesta dei magistrati del processo Ruby ter che hanno chiesto per il Cav una "illimitata perizia psichiatrica", circostanza che ha provocato la reazione sdegnata di Berlusconi che in pratica ha risposto: continuate pure, ma senza di me.

Giudici a gamba tesa sul Quirinale? Caso Berlusconi, il retroscena più inquietante

Intanto si apprende che la partecipazione fisica del fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi al vertice di tre giorni che il Partito Popolare Europeo terrà a Roma la settimana prossima è in forse. "Gli ho parlato - dice il vicepresidente del Ppe e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, in conferenza stampa a Roma, trasmessa in diretta streaming via social - lui vuole assolutamente essere presente". Tuttavia, continua, "i medici gli hanno sconsigliato la presenza fisica a Roma: consigliano riposo. Oggi avrà ancora un controllo medico: vedremo cosa diranno, ma non credo che cambieranno opinione".

L'ultima porcata su Berlusconi. L'obiettivo dei giudici è la mortificazione di un leader

Berlusconi, "che ha sempre ribadito la sua appartenenza al Ppe, vorrebbe essere presente", aggiunge. "Vediamo che cosa gli autorizzeranno i medici - prosegue Tajani - la sua volontà" è quella di essere presente. "Se dipendesse da lui partirebbe martedì mattina. I medici lo hanno fortemente sconsigliato, per il viaggio e tutto il resto", conclude. L’intervento di Berlusconi è previsto martedì mattina, subito dopo quello del presidente del gruppo del Ppe Manfred Weber.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.