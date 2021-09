Papa Francesco: "L'aborto è un omicidio con un sicario. La vita va rispettata"

Giustina Ottaviani 16 settembre 2021 a

«L’aborto è un omicidio con sicario» e «sì alle unioni civili tra persone omosessuali ma il sacramento del matrimonio tra uomo e donna è un’altra cosa». Papa Francesco rimette i paletti alla conferenza stampa improvvisata sul volo di ritorno dalla Slovacchia. Conversando con i giornalisti al rientro in Vaticano Bergoglio ha parlato del dialogo con le autorità ungheresi, di antisemitismo e dei vaccini, come pure della comunione ai politici che approvano leggi abortiste. Il Pontefice ribadisce i punti fermi. L’aborto «è più di un problema, è un omicidio», ha detto il Papa, per questo la Chiesa è così dura sull’argomento, «perché se accettasse questo è come se accettasse l’omicidio quotidiano». «La Chiesa» perciò «non cambia la sua posizione» ma «ogni volta che i vescovi hanno gestito non come pastori un problema si sono schierati sul versante politico». E per essere più chiaro: «A chi non può capire farei questa domanda: è giusto uccidere una vita umana per risolvere un problema? È giusto assumere un sicario per uccidere una vita umana? Scientificamente è una vita umana. È giusto farla fuori per risolvere un problema?».

Riguardo al dibattito all’interno della Conferenza episcopale Usa, poi, se negare la comunione ai politici cattolici favorevoli alle posizione dei "pro-choice", tra cui il presidente Joe Biden il Pontefice ha ribadito che chi pratica l’aborto «uccide» ma ha criticato la posizione di alcuni vescovi cattolici che vogliono negare la comunione. Il pastore «se esce dalla pastoralità della Chiesa diventa un politico e questo lo vedete in tutte le condanne non pastorali della Chiesa». Bergoglio trova anche il tempo di scherzare sull’intervento al colon. «Sono ancora vivo» dice. E riguardo ai complimenti che gli fanno i giornalisti che sottolineano «il risultato splendido, lei è ringiovanito!» gli dicono, taglia corto:«Mi hanno detto che qualcuno voleva farsi l’intervento... Ma non è stata una cosa estetica». Ok alle unioni civili gay ma il matrimonio è un’altra cosa. «Gli Stati hanno la possibilità civilmente di sostenerli, di dare loro sicurezza di eredità, salute, non solo per gli omosessuali, ma per tutte le persone che vogliono associarsi. Ma il matrimonio è matrimonio» ha ribadito. Ce n’è anche sul capitolo vaccini: «Ci sono no vax anche in Vaticano - ha affermato Papa Francesco ai giornalisti -Anche nel collegio cardinalizio ci sono negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato con il virus ... ironia della vita», riferendosi al cardinale Raymond Burke, ricoverato in terapia intensiva.

