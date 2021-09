Anche i cardinali no vax, bomba Bergoglio sul Vaticano

15 settembre 2021 a

Ci sono No Vax anche in Vaticano. Lo ha affermato Papa Francesco ai giornalisti sul volo di ritorno da Bratislava rispondendo a una domanda sui vaccini. «Anche nel collegio cardinalizio ci sono negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato con il virus... ironia della vita», riferendosi al cardinale Raymond Burke, ricoverato in terapia intensiva.

«È un pò strano - ha sottolineando riferendosi alle posizioni divisive sui vaccini anti-Covid - perchè l’umanità ha una storia di amicizia con i vaccini: il morbillo, la poliomielite... ». «Forse questa virulenza è dovuta all’incertezza, non solo della pandemia. C’è la diversità dei vaccini e anche la fama di alcuni vaccini che sono un pò di più di acqua distillata e questo ha creato una paura», ha detto il Pontefice. «Altri che dicono che è un pericolo perchè affermano che col vaccino ti entra il virus dentro». «Non so spiegarlo bene, alcuni dicono perchè i vaccini non sono sufficientemente sperimentati. Si deve chiarire: in Vaticano sono tutti vaccinati tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutare», ha aggiunto.

