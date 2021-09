Decreto green pass, al Senato passa la fiducia

15 settembre 2021 a

Il Senato ha approvato definitivamente, e con la fiducia posta dal governo, un dl Green Pass che già giovedì 16 settembre potrebbe essere superato, vista la convocazione di un Consiglio dei ministri in cui si dovrebbe stabilire l’obbligo del certificato verde per tutti i lavoratori del pubblico e del privato.

Green pass per lavorare, Draghi tira dritto e convoca i sindacati

Il testo passato per l’esame di Palazzo Madama era quello che semplicemente proroga al 31 dicembre 2022 il regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari, estende la validità del green pass da 9 a 12 mesi e stabilisce che i vaccini antinfluenzali potranno essere somministrati anche in farmacia a tutti gli over 18, direttamente dai farmacisti che avranno superato uno specifico corso organizzato dall’Istituto superiore di sanità. Eppure il governo ha preferito blindare il testo con una fiducia criticata dall’opposizione.

