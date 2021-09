La Casaleggio ha i conti in rosso: perdite per 320mila euro

L'azienda ha chiuso il 2020 in difficoltà a causa "della contingente situazione epidemiologica". Ricavi calati a 1,69 milioni

Davide Casaleggio e i suoi soci hanno dovuto attingere alle riserve della Casaleggio Associati srl per coprire la perdita di 320.295 euro che si è aperta nei conti del 2020 della società di consulenza aziendale dell’ex guru del M5S.

In particolare Casaleggio, che dell’azienda è presidente e socio di controllo col 65%, ha deciso che il disavanzo venisse ripianato per 152.608 euro mediante uso di tutta la riserva straordinaria e per i restanti 167.687 euro dai 271.690 euro della riserva di rivalutazione. Il bilancio ha chiuso in rosso perché i ricavi nell’anno della pandemia sono calati a 1,69 milioni dai 2,23 milioni dell’esercizio precedente mentre i costi sono lievitati da 2,08 a 2,17 milioni.

C’è da osservare che Casaleggio ha rivalutato il software proprietario da 109.873 euro a 389.873 euro utilizzando l’apposita legge varata dal governo Conte, a seguito del Decreto Agosto. Nella nota integrativa Casaleggio spiega che l’attività della società «è stata influenzata dall’evolversi della contingente situazione epidemiologica».

