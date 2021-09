Caro bollette, arriva un decreto contro gli aumenti

15 settembre 2021 a

A quanto si apprende, dovrebbero ammontare a 3 miliardi di euro le risorse previste dal decreto bollette in Cdm per compensare i rincari previsti nel prossimi mesi.

Allarme inflazione, Draghi apre sul caro bollette

Potrebbe approdare già giovedì 16 in Consiglio dei Ministri un decreto per contenere l’aumento delle bollette energetiche - annunciato dal ministro Roberto Cingolani- intervenendo sugli oneri di sistema. È quanto si apprende da fonti di governo. Lo stesso Cingolani aveva assicurato che «il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie». Un eventuale intervento sull’Iva potrebbe invece essere affrontato nella prossima legge di bilancio.

