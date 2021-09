Giorgia Meloni, ecco la foto della leader di Fratelli d'Italia che umilia il grillino: "Cagna? Non è..."

12 settembre 2021 a

Mentre il leader del Movimento Cinque Stelle accusava Giorgia Meloni di essere "volgare", il candidato grillino al Consiglio comunale di Busto Arsizio la definiva "cagna". Un raffinatissimo appellativo contro la leader di Fratelli d'Italia contro il quale la Meloni aveva chiesto all'ex premier di intervenire. Oggi, a distanza di qualche giorno, ci ha pensato la diretta interessata a umiliare l'aspirante consigliere. Sui social è spuntata la tenerissima foto della leader di FDI con una splendida cagnolina. "Mi sono innamorata di questa bellissima cucciolotta. Qualche giorno fa un esponente politico mi ha definito “cagna” pensando di offendermi. I cani sono intelligenti, leali e combattono per difendere ciò che amano. Usare i cani come offesa, qualifica il valore di chi lo fa. Un saluto da me e Rosetta".

