Silvio Berlusconi, "balzo in avanti". L'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli, quanto cresce

Una Forza Italia che torna a sorridere nei numeri e tre partiti sostanzialmente su una similare linea di consenso. Un sondaggio realizzato da Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera fotografa la situazione del consenso politico nel nostro Paese. Primo partito è la Lega, con il 20,5%, a seguire il Pd con il 20 e poi Fratelli d’Italia con il 18,8%. Tutte e tre le formazioni, però, registrano un calo, rispettivamente di 0,6, 0,9 e 0,2 punti percentuali rispetto a fine luglio. Lievissimo calo, di 0,1 punti, anche per il Movimento 5 Stelle. E se si considera il dato di maggio, in cui era al 15,4%, si percepisce come la leadership di Giuseppe Conte al momento abbia dato una spinta piuttosto contenuta.

Tornando al centrodestra, invece, si registra un balzo in avanti di Forza Italia, da 7 a 8,2 punti percentuali. Queste cifre attestano il centrodestra al 47,5%, livello di consenso che, con l’attuale legge elettorale, garantirebbe i numeri per poter governare in autonomia.

