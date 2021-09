Matteo Salvini in Vaticano, il colloquio con monsignor Gallagher: "Incontro cordiale"

10 settembre 2021 a

a

a

La crisi umanitaria in Afghanistan, le prospettive per il futuro dell’Europa, gli interventi a favore della famiglia e della natalità, il sostegno ai più deboli, il tema dei corridoi umanitari e la gestione dei flussi migratori. Sono stati questi i temi centrali dell'incontro in Vaticano avvenuto oggi tra S.E.R monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, e il leader della Lega Matteo Salvini che al termine del colloquio ha espresso “gioia e gratitudine” per la possibilità di un “confronto diretto che mi ha onorato”. Per il leader della Lega “c’è piena sintonia su vari temi, a partire dalla difesa della vita e della libertà in Afghanistan e non solo”.

"L'incontro in Vaticano per me è un motivo di onore, quindi immagino che si possa parlare di vita, di futuro, di bimbi, di famiglia, di educazione, di scuola e di sanita'", aveva anticipato il segretario leghista, parlando all'Aria che tira. "E, visto quel che sta succedendo in Afghanistan, anche di rapporti internazionali, diritti, di liberta', di democrazia, di tolleranza, di dialogo - aveva aggiunto -. E spero che nessuno abbia in testa di riconoscere il governo dei talebani".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.