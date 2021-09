In Onda, Concita De Gregorio sfoggia gli occhiali estremi. David Parenzo ride, il gesto con la mano

10 settembre 2021 a

L'ultima puntata di "In Onda" regala uno sketch divertentissimo tra i conduttori che sembrano quasi contenti di restituire lo spazio a Lilly Gruber dalla prossima settimana su La7 con "Otto e mezzo". Quando siamo quasi ai titoli di coda Concita De Gregorio insieme a David Parenzo si preparano a salutare i telespettatori dopo la lunga estate insieme: è allora che la giornalista tira fuori la verve comica e i nuovi occhialetti sexy. In effetti la De Gregorio conduce l'ultima puntata di venerdì 10 settembre senza sfoggiare la consueta ed elegantissima montatura, probabilmente per mettere in scena lo sketch finale. Da sotto il tavolo tira fuori gli occhiali bianchissimi lasciando per un istante interdetto David Parenzo che alla fine esclama: "Belli, da gattona" mentre la collega ride divertita per la battuta. E quando poi alla fine è davvero il momento di salutarsi non si trattiene e parte anche il gesto: la mano alzata, aggressiva, che sembra imitare più la pantera che una "miciona". Parte la clip con il meglio della trasmissione estiva e quando si torna in studio la De Gregorio sorride ancora concludendo lo show con un sibillino "torniamo presto". Ma il collega sembra non cogliere il messaggio: "Ci rivediamo?" domanda... Chissà.

