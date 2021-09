Stasera Italia, Pietrangelo Buttafuoco dice la verità sul ministro Speranza: "Perché Draghi se l'è tenuto"

Giada Oricchio 08 settembre 2021 a

“La conferma del ministro Speranza nel governo è un errore marchiano di Mario Draghi”. Lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, ospite di Veronica Gentili, conduttrice del programma “Stasera Italia News”, mercoledì 8 settembre, ha sottolineato la necessità di staccare l’emergenza Covid-19 dal chiacchiericcio politico: “Agli italiani è mancato un discorso di verità e chiarezza. Il green pass rischia di diventare un totem a metà visto che viene contraddetto dalla necessità del vaccino. Se la stessa medicina davanti a un ospedale ti dice dammi anche il tampone, significa che il certificato verde non basta. Occorrono semplicità e concretezza, sappiamo che c’è il virus però chiediamo a chi ha la responsabilità di dare indicazioni su cosa fare. I cittadini sono storditi dalla contraddittorietà, serve precisione”. Un lungo prologo per arrivare al cuore del discorso: “Uno errore marchiano del premier Draghi quale è stato? La conferma del Ministro della Salute Speranza, l’ha fatto per un obbligo di equilibrio politico, è l’unico rappresentante di un partito unico (LeU) che è in maggioranza, ma è quello che ha segnato le mille confusioni di questa pandemia”.

