Green pass, verso il testo unico per dipendenti pubblici e privati

Nulla di deciso. La cabina di regia e il Consiglio dei ministri chiamati a decidere dell’estensione del green pass restano ancora in stand-by: al momento in agenda non figura alcuna convocazione. Ma se fonti di Palazzo Chigi fino a qualche tempo fa escludevano una riunione e un Cdm già in settimana, adesso la partita appare aperta.

Con l’ipotesi, concreta, di un dl unico da adottare sia per i lavoratori della Pubblica amministrazione che ai dipendenti del settore privato. «Nulla è ancora deciso», trapela dai ministeri più vicini al dossier. Ma la possibilità di un testo unico, caldeggiata in primis dal ministro della Pa Renato Brunetta, al momento non viene esclusa.

