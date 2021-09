Agorà, Ferruccio De Bortoli in lode di Mario Draghi: non cerca scappatoie come i politici, tutti gli obbediscono

06 settembre 2021 a

Come andrà avanti il Governo di Mario Draghi? Nella puntata del 6 settembre di Agorà, la prima dell’edizione ‘invernale’ che vede il ritorno di Luisella Costamagna alla conduzione su Rai3, è questo il quesito che viene posto a Ferruccio De Bortoli, editorialista ed ex direttore del Corriere della Sera: “È una strana maggioranza spuria che può dividersi su tutto, come abbiamo avuto dimostrazione negli ultimi giorni e poi ha un presidente del Consiglio che va per conto suo. Anzi, in conferenza stampa risponde alle domande sul vaccino con due sì, senza neanche articolare le risposte, cosa che avrebbe fatto la politica normale per crearsi una via di fuga in caso di contestazioni o interpretazioni. La sensazione è che ci sia un piano della maggioranza, che può dividersi e litigare su tutto, ma poi in realtà sono d’accordo. Sono tutti d’accordo nel dire sì a quello che dice Draghi”. Quasi ad obbedire come cagnolini.

Il premier fa sfogare i rappresentati dei partiti? È la domanda successiva che la Costamagna rivolge al suo ospite in collegamento: “A volte non si cura nemmeno di alcune dichiarazioni, Salvini è stato smentito più volte. È come se ad un certo momento esistessero due livelli del Governo. Non esistono alternative, anche perché non ci dobbiamo dimenticare delle condizioni del nostro Paese, non soltanto per la pandemia Covid, ma anche per le condizioni drammatiche economiche dalle quali cerchiamo di risollevarci. Viviamo una sorta di sospensione, ci sono strumenti eccezionali. Qualcuno - chiosa De Bortoli - si sta illudendo che siano permanenti, ma non è così”.

"Abbiamo una strana maggioranza, che può dividersi su tutto, ma ha un Presidente del Consiglio che va per conto suo e risponde alle domande in modo netto e non cerca scappatoie con risposte articolate, come farebbe invece un politico." @DeBortoliF #6settembre #agorarai pic.twitter.com/m6dTtbJnjw — Agorà (@agorarai) September 6, 2021

