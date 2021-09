Green pass, scintille Lega-Pd: inizio della fine per il Governo, fatto gravissimo. "Letta fuori dal mondo"

01 settembre 2021 a

La decisione della Lega di votare a favore di tutti gli emendamenti che chiedevano di sopprimere l'articolo 3 del decreto legge in discussione che introduce l'obbligo del green pass ha mandato su tutte le furie il Partito Democratico e rischia di mandare il tilt il Governo. Dopo la commissione Affari sociali della Camera - che ha comunque bocciato la proposta che ha trovato anche il sostegno di Fratelli d’Italia - non si è fatta attendere la presa di posizione di Enrico Letta e del Partito Democratico: “Trovo che sia un fatto gravissimo in sé e che sia avvenuto oggi. È la giornata in cui le forze dell'ordine hanno presidiato il Paese per evitare che le manifestazioni contro il vaccino e contro il green pass mettessero il nostro Paese non in condizione di funzionare Una forza politica che sta al Governo faccia questo. È gravissimo e incompatibile con lo stare nella maggioranza di Governo. Chiedo su questo un chiarimento ufficiale e politico. Non è possibile che su un tema come questo ci sia stato in Cdm un attegiamento e in parlamento un altro. Qual è la Lega? Credo sia un gioco insopportabile. Su questo tema deve essere un chiarimento. Non è Draghi che deve farlo, ma la Lega”.

Il segretario del Pd, nell’intervista a Radio immagina durante la festa dell'Unità di Bologna ha rincarato la dose contro Matteo Salvini e i suoi: “È molto grave perché è la posizione di chi strizza l'occhio al mondo no vax che oggi è costato molto agli italiani. La Lega di fatto legittima quelle manifestazioni votando in Parlamento gli emendamenti che sono contro il green pass, è una cosa gravissima. La Lega sfilaccia la vita del Governo. Dà l'abbrivio a ognuno a fare quello che gli pare. E' l'inizio della fine. O si ferma subito o un atteggiamento simili è inconcepibile. Non c'è propaganda politica qui. Fa parte della logica della responsabilità e della serietà. Pensate cosa fosse successo se quegli emendamenti fossero passati. Non sono passati perché c'eravamo noi. Ma se con defezioni e altro gli emendamenti fossero passati? Il sistema Italia regge alle manifestazioni e in Parlamento una forza di maggioranza affossa il Green Pass”.

Non si è fatta attendere la dura reazione della Lega: ”È Letta che vive fuori dal mondo! Chiedere tamponi salivari gratuiti per gli italiani è buon senso, perché dire di no? Chiedere garanzie per lavoratori e imprenditori, chiedere la scuola per tutti gli studenti, difendere lavoratrici e lavoratori, poliziotti e insegnanti, è buon senso. Su 900 emendamenti migliorativi presentati dalla Lega ne verranno accolti, forse, 2. PD e Movimento 5 Stelle ragionano come se al governo ci fosse ancora Conte ma, per fortuna, adesso c'è Draghi”. Lo scontro è aperto.

