Sondaggi, Fratelli d'Italia primo partito: si avvera la profezia di Marco Travaglio, che cosa scriveva

Giada Oricchio 31 agosto 2021 a

Fratelli d’Italia primo partito nelle intenzioni di voto e il direttore de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Travaglio, lo aveva pronosticato. Un sondaggio Swg rivela che Fdi è il primo partito al 20,6% stabile rispetto all'ultima rilevazione del 2 agosto. Subito dietro c’è la Lega al 19,8% che ha perso uno 0,5 rispetto al 2 agosto e poi il Pd al 19,1% (+0,1%). Il Movimento 5 Stelle con leader Giuseppe Conte è in crescita dello 0,8% e si porta al 16,3%, sale seppur di poco Forza Italia (7%) e cala al 3,7% (-0,2%) Azione di Carlo Calenda, candidato sindaco a Roma.

Dunque le proiezioni premiano la politica di Giorgia Meloni, capo dell’unico partito di opposizione. Non una sorpresa per Travaglio che nel suo libro “I segreti del Conticidio” aveva intravisto un simile scenario. Nel capitolo “Recovery Clan”, il giornalista illustra curricula, doti e amichevoli legami dei Ministri del governo Draghi, tra questi c’è il leghista Giancarlo Giorgetti, titolare dello Sviluppo Economico, che “ha oliato il governo più di Renzi, grazie ai suoi antichi rapporti con il banchiere conosciuto negli anni ‘90”.

Ebbene a pagina 398 si legge una frase, sempre su Giorgetti, che oggi suona come una profezia: “Convince il suo Matteo (Salvini, nda) a dire sì al governo ammucchiata col rischio non si sa quanto calcolato di farsi mangiare i voti più estremi dalla Meloni”. Proprio quello che sta accadendo anche se di qui alle elezioni 2023 (a meno di un voto anticipato al 2022) tutto può accadere: due anni in politica sono pari a due ere geologiche.

