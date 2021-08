Conte è sempre in ritardo, perché si fa aspettare al meeting di Rimini

24 agosto 2021 a

Giuseppe Conte non c’è all’apertura del dibattito dei capi di partito al meeting di Rimini. Ma non ha dato buca, come ha detto il conduttore Michele Brambilla, direttore del quotidiano nazionale, Conte ha avvisato di essere bloccato in autostrada da un incidente stradale.



Evidentemente era comunque in ritardo, perché tutti gli altri leader a iniziare da Enrico Letta, Matteo Salvini e Antonio Tajani (Giorgia Meloni è collegata da Roma), sono lì regolarmente seduti in presenza. Arriverà in tempo Conte a rappresentare i cinque stelle? O resta in ritardo sulla storia come ha mostrato in tutti questi mesi?

