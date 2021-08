Il Pd è alla canna del gas senza Conte: “Per competere con la destra è necessaria l'alleanza con il M5S”

23 agosto 2021 a

“In prospettiva continuo a non vedere altra possibilità che l’alleanza tra il Partito Democratico e Giuseppe Conte”. Non si nasconde Goffredo Bettini, tra i deus ex machina dei Dem e convinto sostenitore dell’ex presidente del Consiglio. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Bettini dimostra ancora una volta di non credere ad un Pd in grado di sconfiggere il centrodestra, a partire dalle prossime elezioni amministrative: c’è l’esigenza di una stampella rappresentata dal Movimento 5 Stelle.

"Il rapporto politico vincolante e stretto tra il Pd i 5 Stelle era indispensabile per rendere più salda ed efficace l’azione comune del governo Conte II. Lo rivendico pienamente. E l’ho perseguito fino all’ultimo nell’interesse nazionale. Ora lo scenario è totalmente cambiato. In prospettiva continuo a non vedere altra possibilità che l’alleanza tra il Pd e Conte, per competere con la destra. Ma è giusto che ognuno nel frattempo definisca meglio il proprio profilo e valuti i tempi del processo unitario a partire dai territori” le parole di Bettini al quotidiano di via Solferino.

L’ex senatore manda poi un messaggio ad Enrico Letta, con parole che sanno tanto di avvertimento: “La prova vera per Letta saranno le prossime elezioni politiche. Per quanto mi riguarda, con la mia autonomia e le mie idee, fino a quella data lo sosterrò e aiuterò senza alcuna riserva. Il risultato delle Amministrative rafforzerà il segretario”.

