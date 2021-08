Luigi Di Maio e l'Afghanistan: "Bello ma preferisco la Puglia". La nostra vignetta di Osho spopola sui social

17 agosto 2021 a

"Che ce dici dell'Afghanistan?". "Bello ma preferisco la Puglia". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio finisce nel mirino di Osho per la foto scattata al mare mentre a Kabul si scatena l'inferno e la Farnesina è al lavoro per evacuare gli italiani. I talebani tornano al potere dopo 20 e il grillino viene immortalato a Porto Cesareo, in Puglia, mentre chiacchiera con i colleghi politici Francesco Boccia del Pd e il governatore Michele Emiliano. Il vignettista satirico Osho, sulla prima pagina de Il Tempo in edicola oggi, martedì 16 agosto, immagina la conversazione: L'Afghanistan? "Bello ma preferisco 'a Puglia". E il meme spopola sui social.

Sull'Afghanistan e su ciò che sta avvenendo a Kabul il ministro Di Maio avrebbe dovuto riferire in audizione congiunta con il ministro della Difesa Lorenzo Guerini il prossimo 24 agosto ma la polemica è asprissima e la tensione sale di ora in ora. Al punto che lo staff del responsabile della Farnesina è costretto a chiarire, con una nota, come Di Maio abbia dato disponibilità a riferire già questa settimana in Parlamento, per spegnere le polemiche dopo la pubblicazione delle foto in spiaggia.

