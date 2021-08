"Mi si nota di più se vengo o se non vengo?". Matteo Renzi tradito dalla Rete

Arnaldo Magro 14 agosto 2021 a

“Mi si nota di più se vengo o se non vengo?”. Questa frase come tutti sapranno, entrata di diritto nella filmografia italiana, è tratta da “Ecce bombo”, insuperata pellicola del ‘78 di Nanni Moretti. Se avesse voluto, Matteo Renzi, mettere in atto la medesima strategia comunicativa del film, avrebbe forse, anche avuto una logica dunque. Ma purtroppo, non è questo il caso. Il senatore Matteo Renzi invece, buca platealmente il programma mattutino di canale5.

Il leader di Italia Viva che si sta godendo qualche giorno di vacanza, ha pensato bene di inerpicarsi tra i boschi di montagna, dimenticandosi dell’impegno televisivo preso. O forse era convinto, che la potentissima rete di telecomunicazione infrastrutturali di cui è dotato il Paese, fosse in grado di connetterlo anche sul cucuzzolo. La qual cosa, per chi conosce anche solo un po’ il Paese, sa benissimo corrispondere a mera utopia. A nulla sono serviti i molteplici tentativi, fino all’ultimo, messi in atto dalla produzione Mediaset.

“Non prende, non è raggiungibile, non risponde manco al telefono”. Alla fine, aggancia per miracolo una cella e stropiccia tre minuti di telefonica quando il tempo è oramai esaurito. Pare che il suo fidato braccio destro e guru della comunicazione, Marco Agnoletti, fosse su tutte le furie. Non un comportamento da Renzi insomma.

Che Matteo Renzi si dimentichi una ospitata su canale 5, la dice lunga forse, su come stia vivendo, con distacco questa fase politica. Sempre più attento invece, nel curare aspetti personali. Ad un anno e mezzo dalle politiche, quale il futuro di Italia Viva? Cominciano a domandarselo sotto voce, temendo per la propria ricandidatura, anche alcuni sui parlamentari. Difficile pronosticarlo ora il futuro di Matteo Renzi, per dirla alla Ecce Bombo:”Giro, vedo gente, mi muovo, faccio cose…” Così tante cose da dimenticarne qualcuna per strada.

