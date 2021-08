In Onda, Pietro Senaldi contro Luciana Lamorgese: "Ministro ereditato da Conte, non c'entra niente con Draghi"

Giada Oricchio 11 agosto 2021 a

Il caos su Green pass e controlli scatena una polemica ferocissima contro il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Alla fine il Viminale prova a chiarire nella circolare: i gestori dei locali al chiuso avranno l'obbligo di controllare il green pass, ma non gli è dovuto l'accertamento della corrispondenza con l'identità del cliente, che spetterà alle forze dell'ordine, poiché "la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione". Ma la polemica è innescata e il ministro resta nel mirino per il Green pass e gli sbarchi dei migranti ripartiti senza controlli.

“La Lamorgese è un pesce fuor d'acqua in questo governo”. Il giudizio lapidario è quello di Pietro Senaldi. Il condirettore del quotidiano “Libero”, ospite del talk politico “In Onda” su La7, ha randellato sulla Ministra, in quota M5S, autrice della illeggibile circolare sulla certificazione verde: “La Lamorgese non c’entra nulla con questo esecutivo. Draghi ha dei ministri politici che sono espressione della larga maggioranza che lo sostiene, ha dei tecnici di fiducia del premier e poi ha un paio di ministri che ha ereditato dal governo precedente. Sull'immigrazione ha un parere tutto suo che non ha nulla da vedere con quello di Draghi, è di matrice giallorosa e di fatto non sta facendo nulla. In base a un sondaggio di AnalisiPolitica la Ministra ha un gradimento inferiore a quello di Alfano”.

