Vito Crimi molla i Cinque stelle: si è stancato del gioco

"Devo staccare, ho già detto a Conte che non vedo alcun ruolo per me nei nuovi organi del Movimento". Lo racconta in un'intervista a Il Fatto Quotidiano Vito Crimi, l'ex reggente del Movimento 5 Stelle dal giorno delle dimissioni di Luigi Di Maio da capo politico a quello dell'investitura di Giuseppe Conte come Presidente. E aggiunge: "E' un passo doveroso quando c'è un cambio di leadership, tutti dovrebbero farlo", "sono rimasto dov'ero per un anno e mezzo perché nel frattempo c'è stata una pandemia, e sarebbe stato impossibile eleggere nuovi vertici, ma - confessa Crimi - "me ne sarei andato gia' nel settembre scorso, ma si era posta l'esigenza di tenere gli Stati generali. Poi a inizio di questo anno è caduto il governo Conte II. E Beppe Grillo ha deciso di puntare sull'ex premier come nuovo leader". Però Crimi garantisce: "Io darò il mio contributo, lavorando innanzitutto sulla parte tecnologica".

