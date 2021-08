Green pass, il ministro Speranza sommerso di fischi anche sui social

09 agosto 2021 a

A Roberto Speranza, ministro della Salute, non ne va bene una e si ritrova sommerso di fischi sui social per le sue smanie propagandistiche. Twitta che 20 milioni di italiani hanno scaricato il green pass e questo “dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid”. Le risposte sono quasi ovvie, ma meritano la segnalazione del clima che si è creato. “In un paese civile questo non farebbe notizia. La notizia è vaccinarsi per andare al ristorante”. “Che c'entra? Lo hanno scaricato per bersi il caffè seduti mica per il covid”. “Certo, sicuramente la gente lo ha scaricato per partecipare alla lotta contro il covid, sicuramente non perché altrimenti non possono entrare in bar/ristoranti ecc”. E potremmo continuare. Deve esserci un genio della comunicazione dalle parti del ministero della salute…

20 milioni di green pass scaricati negli ultimi tre giorni. È un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid. — Roberto Speranza (@robersperanza) August 9, 2021

