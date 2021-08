Carabinieri al pronto soccorso, Salvini si sfoga contro i buonisti

09 agosto 2021 a

I carabinieri arrestano due ubriachi dopo una rissa. Tre uomini delle forze dell'ordine, però, finiscono al pronto soccorso. L'aggressione è avvenuta a Camucia, in provincia di Arezzo. E così Matteo Salvini si sfoga sui social.

Il leader della Lega attacca i buonisti pronti a scagliarsi contro chi fa il proprio dovere: "Dopo i fatti dell’altro giorno nelle Marche, ennesima violenza verso le Forze dell’ordine, zero rispetto. Poi magari si indagano poliziotti e carabinieri che fanno il loro dovere, con il plauso di buonisti vari. Non è questa l’idea di Italia che ho in mente".

