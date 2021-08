Assoluta anomalia democratica. Giulio Tremonti e le bordate a Mario Draghi: “Mai visto qualcosa del genere, da non replicare”

07 agosto 2021 a

a

a

La stima di Giulio Tremonti per l’attuale classe politica italiana è sotto zero. L’ex ministro dell’economia nell’era Berlusconi, nonché attuale Presidente dell’Aspen Institute Italia, è ospite in collegamento di Stasera Italia, trasmissione di Rete4 che nella puntata del 7 agosto, sotto la conduzione di Veronica Gentili, affronta il tema delle valutazioni dell’operato del governo Draghi. Ma Tremonti è un’autentica furia nei confronti del Premier: “Faccio una domanda che dovremmo farci tutti, esiste in Europa un governo fatto in questo modo? Esiste in Europa un Parlamento fatto in questo modo? Io credo di no. In tutta Europa, paesi grandi o piccoli, hai governi eletti dai cittadini che rispondono ai Parlamenti. L’Italia in questo momento è in un’assoluta anomalia democratica, se c’è uno che non ha il green pass democratico è il governo, è il Parlamento. È una realtà che non si è mai vista nella storia del nostro Paese e spero che non si replichi. C’è un abisso - la laconica conclusione del discorso nel quale viene anche citato De Gasperi - tra quello che è stata la Repubblica Italiana e quello che è adesso”.

L'ex ministro @Giulio_Tremonti a #StaseraItalia Weekend:

"C'è un abisso tra quello che è stata la Repubblica Italiana e quello che è adesso" pic.twitter.com/hm5t6hOp8B — Stasera Italia (@StaseraItalia) August 7, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.