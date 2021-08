Rinaldi (Lega) sveglia Gualtieri: "Le sue bugie contro Roma". Cosa diceva quando era ministro!

04 agosto 2021 a

Ogni giorno Roberto Gualtieri si alza e dice balle: la campagna elettorale per fare il sindaco di Roma comporta notevole fantasia soprattutto quando si è a corto di argomenti.

Ma nel caso dell’ex ministro dell’economia c’è anche quello che ha fatto al governo come pessima credenziale di se stesso.

E glielo ricorda l’europarlamentare della Lega Antonio Rinaldi, che nella sua collezione video ha gelosamente conservato la dichiarazione con cui quello che si vanta di aver fatto chissà cosa contro la pandemia, prometteva testualmente che “nessuno perderà il lavoro a causa del coronavirus”.

Tanto per non dimenticare! pic.twitter.com/hjUBQ0QSFU — Antonio M. Rinaldi (@Rinaldi_euro) August 4, 2021

Come è finita lo abbiamo scoperto, e se ne è accorto anche Mario Draghi che tra i ministri del governo Conte proprio non ha voluto confermare quello dell’economia.

E neanche il suo partito, il Pd, si è battuto così tanto per Gualtieri: e ora pretende di scaricarlo sui cittadini di Roma.

Vade retro…. Abbiamo già dato, potremmo ricordare vedendo la miseria che Gualtieri ha “garantito” alla Capitale d’Italia con il Recovery Plan. No, non andava bene come ministro, rischia di andare peggio come sindaco.

E fa bene l’onorevole Rinaldi a non lasciargliene passare una liscia.

