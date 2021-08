Giachetti fa saltare i nervi alla sinistra, rissa sfiorata alla Camera su giustizia e magistrati

03 agosto 2021 a

Quanno ce vo’ ce vo’. E Roberto Giachetti è sempre lui. Non gli manca certo la parola. In Aula a Montecitorio lo scontro è divampato durante il suo intervento, mentre si discuteva l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia sulla responsabilità civile dei magistrati.

Una discussione seria, accesa, ma che non lasciava immaginare una rissa sedata appena in tempo. Ad accendere la miccia i richiami alla lealtà di maggioranza della sinistra estrema, in particolare quella di Leu, trasformatasi in servizio d’ordine di certa magistratura.

Oggi si discuteva in Aula un odg sulla responsabilità civile dei magistrati. Pd e Leu hanno inveito contro il comportamento sleale di parte della maggioranza che annunciava di astenersi. Ho pensato che fosse utile qualche piccolo chiarimento. Diciamo che non l’hanno presa bene! pic.twitter.com/AuvxXCFHBc — Roberto Giachetti (@bobogiac) August 3, 2021



L’intervento di Giachetti ha richiamato tutti alla realtà, ma sono saltati i nervi proprio al capogruppo di Leu, Fornaro, agitato come un bisonte, pronto a saltare addosso all’esponente di Italia Viva.

"Impunità di gregge" ex grillini in rivolta sulla giustizia. Ma il primo round va alla Cartabia

Giachetti aveva appena ricordato: “"Non vi ho visto rispettare questa lealtà quando in commissione insieme a M5s avete mandato sotto il governo sul decreto semplificazioni e anche lei Fornaro parla di lealtà quando dal suoi partito e' stato insultato il premier Draghi". Ogni riferimento a Marco Travaglio è stato puramente voluto…

Video su questo argomento Giachetti a Fornaro: "Ha invitato Travaglio per insultare Draghi, con che coraggio parla di lealtà?"

Leu pretendeva anche di dare anche alla Lega lezioni di comportamento rispetto al governo e si è beccato pure la botta che gli ha rifilato il deputato salviniano Edoardo Ziello: “Sugli ordini del giorno che rispecchiano il contenuto del referendum che stiamo portando avanti saremo coerenti”. Non si dice una cosa nel territorio e il contrario a Palazzo…

