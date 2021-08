L'aria che tira, "non sa cosa significhi lavorare". Il senatore del M5S azzanna Matteo Renzi: non pensa alle famiglie

Giada Oricchio 03 agosto 2021 a

“La gente deve imparare a soffrire? Detto da chi non sa cosa significhi lavorare…”. Ettore Licheri, avvocato e senatore del Movimento 5 Stelle replica per le rime al “rignanese” (cit. Marco Travaglio) Matteo Renzi che pochi giorni fa si è espresso con durezza contro il reddito di cittadinanza sollevando un vespaio di polemiche. Durante la presentazione del suo libro ad Assisi, il leader di Italia Viva aveva detto: “Io voglio mandare a casa il reddito di cittadinanza, voglio riaffermare l’idea che la gente deve soffrire, rischiare, provare, correre, giocarsela”, oggi nel corso della puntata de “L’Aria che Tira Estate” su LA7, martedì 3 agosto, Ettore Licheri, esponente dei 5 Stelle, ha sferrato un colpo da k.o all’ex premier: “C’è chi parla di soffrire e rischiare senza avere la minima idea di che cosa significhi lavorare, Renzi parla ma non pensa alle famiglie che fanno fatica a mettere insieme il pranzo con la cena. C’è uno sblocco dei licenziamenti in parte fatto e in parte all’orizzonte, rivendichiamo con orgoglio questa cintura di protezione sociale che ha permesso a molte famiglie di superare questo momento di crisi. Il reddito di cittadinanza non si tocca, ma si può migliorare. Potenziamo i controlli, sollecitiamo i comuni a fare i progetti di pubblica utilità. Lavoriamo sulle politiche attive però ricordiamo chela sfida del nuovo millennio è il contrasto alle disuguaglianze sociali. Non si può mettere a rischio la tenuta sociale in questo paese, ricordate che senza ristori e senza REM o RdC la gente scendeva in piazza”.

