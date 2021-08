”Un fuoriclasse”. Il piano di Giancarlo Giorgetti: Mario Draghi presidente del Consiglio anche dopo il 2023

01 agosto 2021 a

All’interno della Lega sembrano esserci due anime, una più vicina al Governo e una che strizza l’occhio alle polemiche sul vaccino e sul no al green pass. Tra coloro che sicuramente hanno dato totale appoggio a Mario Draghi c’è Giancarlo Giorgetti, che, riferisce il Corriere della Sera, non perde occasione di ribadire la sua stima nei confronti del premier. “È un fuoriclasse” ama ripetere il ministro dello Sviluppo economico ai suoi confidenti. “Alla fine la chiude sempre lui” l’elogio pubblico di due giorni fa al Festival di Giffoni.

E sembra proprio che Giorgetti abbia in testa un futuro preciso per Draghi. restare a Palazzo Chigi anche dopo le elezioni politiche del 2023. “Con il sistema elettorale attuale, che premia le coalizioni, sarebbe impossibile. Con un proporzionale, sarebbe molto più semplice” filtra dai parlamentari della corrente giorgettiana. Il ministro è diventato un punto di riferimento per molti all’interno della Lega: in parecchi guardano a lui come a una garanzia di barra dritta rispetto a diversi temi sensibili.

