Enrico Michetti, "ritorno" a Radio Radio: via dal confronto? Loro sono la politica, io il nuovo

Enrico Michetti torna a scegliere la sua Radio Radio per parlare con i romani e della propria candidatura a sindaco. e certamente non poteva mancare la risposta alle polemiche suscitate dall'ultimo dibattito tra i candidati, che lui ha abbandonato durante gli insulti che rimbalzavano da Calenda a Gualtieri per finrie alla Raggi.

"I cittadini già li conoscono, hanno gestito potere, io sono l'unico uomo nuovo", ha detto il candidato del centrodestra. Nel corso della trasmissione ha anche fatto riferimento a proposte in tema di metropolitane.

Sulle polemiche è intervenuto anche il segretario regionale di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini. "Su Enrico Michetti c’è il pieno appoggio della coalizione di centrodestra. Una scelta fatta per la sua competenza amministrativa e per le sue qualità umane, posto che l’allergia alla violenza verbale è una virtù e non una pecca". "Eppure - aggiunge - ci tocca assistere a lezioni di comportamento e di buona politica da alcuni veri e propri premi nobel del fallimento: un ex ministro dell’Economia trombato perché incapace di scrivere il Pnrr, un ex ministro dello sviluppo Economico, collezionista di aziende che ha fatto chiudere e una sindaca in carica sul cui operato è meglio stendere un velo pietoso", conclude.

