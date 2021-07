Roma, consigliere di sinistra annuncio il voto per Enrico Michetti: segnale forte e chiaro

30 luglio 2021 a

Un inedito appoggio nella corsa per le elezioni a sindaco di Roma. Il Consigliere Fabio Piattoni di Sinistra Arcobaleno ha annunciato sul proprio profilo Facebook che sosterrà la candidatura di Enrico Michetti, già appoggiato dal centrodestra come profilo per battere Raggi, Calenda e Gualtieri nella sfida per il Campidoglio. “Ieri ho annunciato personalmente a Michetti che lo sosterrò. Sono intervenuto ad un partecipato confronto con i cittadini organizzato a Centocelle dal capogruppo di Fratelli d'Italia Fabio Sabbatani Schiuma nel quale ho spiegato ciò che penso. Sono - afferma Piattoni, consigliere di sinistra - pesanti le corresponsabilità politiche (dirette ed indirette) nel disastro rifiuti a Roma. Non voterò né Raggi, né Gualtieri, né Calenda. Come già detto in tante altre occasioni, invito tutti insieme a dare un segnale chiaro e forte ad una certa classe politica da un lato, ma dall’altro scegliere la personalità più adatta”.

Bravo Michetti, lasciali soli a litigare. Roma Capitale non merita risse

“Oggi - la dura presa di posizione di Piattoni - l’unico candidato civico in grado di cambiare le sorti di Roma è Enrico Michetti. Sto invitando tutti i cittadini a non dar retta alle sirene che tentano di dipingerlo come il candidato solo di una parte politica. Io stesso ne sono una prova, il mio percorso, ambientalista, civico e riformista, ha una caratteristica certamente indipendente e diversa rispetto ad alcuni aspetti identitari che chi ha malgovernato vuole furbescamente incollare a Michetti. Enrico Michetti - conclude il messaggio social - è persona preparata e capace di mettere in campo tutte quelle azioni (rifiuti in primis) di cui Roma ha fortemente bisogno".

