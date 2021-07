‘Ndrangheta, Antonio Caridi assolto dalle accuse. Maurizio Gasparri: “Pagina oscura della giustizia”

31 luglio 2021 a

Maurizio Gasparri e una vittoria giudiziaria attesa da anni. “Esprimo soddisfazione per l'assoluzione in primo grado di Antonio Caridi, che Senatore del gruppo del Pdl, fu arrestato anni fa, con procedure decise in tutta fretta dal Senato e che è stato per 18 mesi detenuto con misure di massima sicurezza. L'accusa - dice il senatore di Forza Italia in una nota - aveva richiesto una condanna a 20 anni ma a Reggio Calabria è stato assolto perché il fatto non sussiste. Dedico ad Antonio Caridi la mia firma ai referendum sulla giustizia e invito i magistrati Italiani a meditare su questa pagina oscura della giustizia italiana”.

“Un uomo pubblico, un parlamentare, sbattuto in galera, cancellato dall'attività politica e assolto dopo anni e anni di sofferenza perché il fatto non sussiste. Poi dicono - l’affondo di Gasparri - perché l'Italia non si fidi più della magistratura. Le procure affondano e tanti cittadini onesti subiscono processi che non dovevano nemmeno essere intentati nei loro confronti”.

Il senatore azzurro ha anche attacco il Partito Democratico sulla questione Monte dei Paschi di Siena: “Bisogna intervenire in Parlamento sul mostruoso conflitto di interessi Unicredit-Pd-Monte dei Paschi di Siena. La banca toscana è già costata milioni e milioni ai cittadini italiani. La banca toscana è stato luogo degli scandali targati PCI-PDS-PD. Al vertice dell’Unicredit è stato collocato Padoan, già Ministro dell’Economia del Pd e poi parlamentare eletto dal partito della sinistra nella città di Siena. Ora al suo posto a Siena si candida Letta. I cittadini della città toscana, ma tutti gli italiani, hanno già pagato un durissimo prezzo per la mala gestione del Monte dei Paschi di Siena. Ora si realizza questo ulteriore intreccio. Quanto costerà all’Unicredit questa ulteriore manovra? Che devono pensare i cittadini che hanno i loro soldi in questa banca? Quanto ci rimetterà lo Stato ancora per le malefatte del Monte dei Paschi e della sinistra che l’ha gestito? Che cosa ha da dire Enrico Letta che si candida a Siena? E il passaggio di Padoan prima ai ruoli di governo, poi in Parlamento e ora al vertice di una banca non la dice lunga sul mostruoso conflitto di interessi del Pd? Una vergogna - conclude Gasparri - della quale dobbiamo discutere ad horas in Parlamento. E le procure non stiano a dormire".

