Enrico Letta svalvolato con Matteo Salvini: i tuoi consiglieri facili di pistola

Enrico Letta perde le staffe su Twitter nei confronti di Matteo Salvini. Il segretario del Partito Democratico avverte la pressione dei sondaggi che danno Lega e Fratelli d’Italia al di sopra del centrosinistra e risponde con questa frase choc su Twitter alle parole del leader del Carroccio: “Salvini: ‘…e Letta fa da palo’. Sì, il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di pistola, Massimo Adriatici a Voghera o Gaetano Aronica a Licata”.

Il riferimento è ad un’intervista rilasciata da Salvini al Papeete beach di Milano Marittima in cui ha svelato i ruoli dei leader politici che appoggiano il Governo di Mario Draghi. “Giuseppe Conte è chiaro che fa il suo lavoro di ‘sabatore’. Non capisco Letta che gli fa da palo. Ci insultano ogni giorno. Ma io non mi muovo di un millimetro, vado avanti fino in fondo. Conte sproloquiava sulla Lega che fa ostruzionismo sui processi di mafia, è l’esatto contrario. Ma Draghi sa perfettamente di chi può fidarsi e di chi no. Draghi sa chi lavora per lui e per l’Italia e chi lavora per il partito e gli interessi personali” le parole del numero uno del Carroccio che hanno mandato in tilt Letta.

Salvini; “…e Letta fa da palo.” Sì, il linguaggio col quale probabilmente sei abituato a parlare con i tuoi consiglieri facili di #pistola, Adriatici a Voghera o Aronica a Licata. — Enrico Letta (@EnricoLetta) July 31, 2021

