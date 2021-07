Quindici sbarchi in un giorno, Lampedusa nel caos. E Salvini chiede un vertice con la Lamorgese

Arrivati 238 immigranti in 24 ore. E il centro di accoglienza dell'isola riempito oltre quattro volte la capienza stabilita

Estate uguale emergenza immigrazione. Continuano anche oggi, senza soste, gli sbarchi a Lampedusa. Sono 238 i migranti arrivati nelle ultime tre ore a bordo di 9 barchini. Gli approdi, a partire dalla mezzanotte, sono stati in tutto 15, cui se ne aggiungono 5 nella tarda serata di ieri. La questura di Agrigento ha ultimato il conteggio degli approdi e degli ospiti dell’hotspot che sono, al momento, 1.159 a fronte di una capienza massima di 250.

Nel dettaglio degli ultimi sbarchi, la motovedetta Gdf Pv4 Avallone, a 10 miglia dalla costa, ha soccorso un’imbarcazione con 10 tunisini, fra cui 1 donna; a 12 miglia sono stati tratti in salvo 32 tunisini, fra cui 3 donne 3 minori. E poco ancora, poco dopo, sempre sulla stessa rotta e alla stessa distanza dalla costa, sono stati bloccati altri 22 migranti fra cui 1 minore, e un barcone di 12 metri con 71 tunisini, compresi 5 donne e 6 minori. Sempre a 12 miglia, inoltre, è stata intercettata una barchetta con 11 tunisini e a 7 miglia, sempre la stessa motovedetta delle Fiamme Gialle, ha agganciato un barchino con 29 tunisini. La motovedetta Cp319 della Capitaneria, a seguire, ha bloccato, a 20 miglia dalla costa, una "carretta" con 22 persone a bordo, fra cui 10 donne e 3 minori, che hanno riferito d’essere partiti da Guinea, Costa d’Avorio e Burkina Faso. In seguito, a 14 miglia, un’imbarcazione con 16 tunisini, fra cui una donna e 1 minore. Infine, a 11 miglia dall’isola, c’è stato l’approdo di un barchino con 19 tunisini, fra cui 4 donne e 2 minori.

"La situazione di questi giorni in Tunisia rischia ovviamente di rendere ancora più ingente il flusso di migranti in arrivo sulle nostre coste. Bisogna agire subito" dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Immigrazione del movimento azzurro. «Lo abbiamo ribadito ieri - aggiunge - in conferenza stampa, assieme al Presidente Tajani, ai Capigruppo Bernini ed Occhiuto e ad Alessandro Cattaneo: Forza Italia chiede test rapidi obbligatori per tutti i migranti in arrivo ed una proposta di vaccino, compatibile con la loro condizione di permanenza temporanea sul territorio nazionale. È indispensabile per monitorare la situazione e garantire la sicurezza, soprattutto nei territori di arrivo».

Dal punto di vista politico, proprio ieri il leader della Lega Matteo Salvini, incontrando il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi, aveva chiesto un vertice a tre alla presenza anche della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, con i fari puntati sull'emergenza immigrazione. Il confronto potrebbe tenersi nei prossimi giorni.

