"Solo un paradosso". Sorgi prova a ritrattare sul governo dei generali. Ma la De Gregorio lo fulmina

Il giornalista della Stampa prova ad archiviare la polemica del giorno. Ma i veleni restano

29 luglio 2021 a

"Era solo un paradosso". Prova a giustificarsi così l'editorialista de La Stampa Marcello Sorgi, finito nella bufera per tutto il giorno per aver ipotizzato, in un suo fondo, che in caso di crisi del governo Draghi, Mattarella avrebbe potuto anche varare un governo militare.

"Era un paradosso" ha insistito Sorgi, ospite a In Onda su La7, dopo una giornata di polemiche, "e se fate attenzione vedrete che nel capoverso precedente a quello finito nel mirino io parlavo del fatto che la caduta del governo Draghi era impossibile, insistevo sul fatto che non sarebbe mai caduto. E quindi l'eventuale governo dei generali era solo un'ipotesi paradossale. Infatti alla fine il governo non è caduto, mi sento di poter dire che ho azzeccato la previsione".

Spiegazione convincente? Lo si scoprirà dalla reazione dei social. Nel frattempo la prima a non essere sembrata convintissima è stata la conduttrice della trasmissione Concita De Gregorio: "Marcello, di questi tempi, con i no pass in piazza che protestano contro il governo, evocare un governo militare...". Insomma, sembra dire la giornalista, avresti potuto evitartelo...

