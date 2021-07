L'ultima idea di Enrico Letta: "Candidati vaccinati". Battaglia politica sul Covid

Angela Barbieri 27 luglio 2021 a

La battaglia politica tra destra e sinistra ormai si gioca tutti sui vaccini. Mentre Salvini annuncia che darà battaglia in maggioranza per cambiare il green pass, e la Meloni la definisce una misura «economicida», Enrico Letta decide di rilanciare per acuire ancora di più lo scontro, e propone di vaccinare obbligatoriamente tutti i candidati alle prossime amministrative autunnali. «Noi lanciamo la sfida a tutti - dice il segretario Dem in un'intervista al Corriere della Sera - Chiediamo che tutti i candidati alle amministrative abbiano ottemperato gli obblighi vaccinali, come fa il Pd. È un messaggio forte, che tutti dovrebbero sotto scrivere. Sindaci e presidenti di Regione siano i primi a dare l'esempio». E aggiunge: «Il nostro disagio è chiarissimo. Siamo a un bivio. Tutte le forze di maggioranza, Lega in testa, devono decidere quale strada prendere. Perché il rischio è soffocare la ripresa e la ripartenza. Più grande è l'insieme dei no vax e più forte è la crescita della variante Delta, che è il nemico delle riaperture e della libertà perché al 99% colpisce i non vaccinati».

Il partito reagisce in modo entusiasta. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, la definisce una proposta di «buon senso»: «Chi si candida a rappresentare i cittadini alle amministrative dia il buon esempio vaccinando si», aggiunge. Anche Laura Boldrini cavalca la proposta di Letta: «Ha ragione il segretario del Pd Enrico Letta, sui vaccini dobbiamo uscire da ogni ambiguità e la politica deve dare l'esempio. Se tutti i candidati alle amministrative si vaccinassero e acquisissero così il green pass sarebbe un fatto anche simbolico, in grado di costituire un esempio e di mandare un messaggio alle cittadine e i cittadini che ancora sono titubanti. Il Covid si sconfigge soltanto con i vaccini, al momento l'alternativa non esiste».

L'appello di Letta, però, pare cadere nel vuoto. Dal Movimento 5 stelle non arriva nessuna reazione. Tantomeno dalla Lega. Questo patto auspicato dal segretario del Pd difficilmente andrà in porto. Ma una cosa è certa. Alle prossime elezioni i Dem metteranno alla berlina gli avversari senza vaccino.

