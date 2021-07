Vaccino obbligatorio? Meglio a tutti che per categorie: così Fratelli d'Italia boccia il governo Draghi

27 luglio 2021 a

Obbligo vaccinale sì o no? Nella puntata del 27 luglio di Agorà Estate, programma di Rai3 condotto da Roberto Vicarietti, il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, propone una nuova soluzione, sulla falsa riga di quanto scritto dal direttore de Il Tempo Franco Bechis nel suo editoriale di questa mattina. “Non convince - risponde l’onorevole di FdI - l’obbligo vaccinale nella misura in cui per mettere ad esempio in sicurezza le scuole manca tanto altro. L’areazione delle scuole, un trasporto pubblico locale a misura di pandemia, la sanificazione delle scuole, siamo lontani anni luce da tutto questo e si tenta di recuperare con un obbligo vaccinale in un contesto in cui ci sono un insieme di informazioni contraddittorie. AstraZeneca prima sopra poi sotto i 60 anni, il mix vaccinale va bene poi non si sa”.

Meglio il vaccino obbligatorio che andare avanti con il caos green pass e slogan

Delmastro lancia poi la proposta, consapevole che ormai è quasi realtà che nelle scuole il green pass sarà obbligatorio per tutti i docenti: “Una serie di elementi mi fanno ritenere che se ci deve essere obbligo vaccinale deve essere esteso all’intera popolazione, estenderlo a categorie lavorative non lo riteniamo assolutamente una politica di coerenza. Il Governo non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare per mettere in sicurezza le persone, con le scuole in questo caso. Servono cure domiciliari, interventi su trasporti e scuole”.

"L'obbligo per categorie non ci convince perché non è stato fatto null'altro per mettere in sicurezza le scuole o il trasporto pubblico." @DelmastroAndrea #agorarai #27luglio pic.twitter.com/CmxX9C7Ee0 — Agorà (@agorarai) July 27, 2021

