Stasera Italia, “come chiamare Schettino ai trasporti”. Mario Giordano affonda Elsa Fornero al governo

Elsa Fornero è uscita dalla porta ma sta rientra dalla finestra. E la notizia della nomina dell'ex ministra a consulente a Palazzo Chigi per le Politiche economiche per il governo di Mario Draghi, riecheggia anche negli studi di "Stasera Italia News". Il talk show preserale di La7, sotto la conduzione di Veronica Gentili ospita Mario Giordano nella puntata di martedì 20 luglio. La Fornero rientra in gioco con una funzione diversa, se prima ai tempi del governo di Mario Monti vi era la necessità di tagliare laddove possibile ora bisognerà amministrare il “gruzzoletto” miliardario proveniente dal Pnrr.

"Mi sembra che ci sia un momento politico di totale inadeguatezza"@mariogiordano5 a #Staseraitalia pic.twitter.com/u96SvHsWaM — Stasera Italia (@StaseraItalia) July 20, 2021

“Ti fa star tranquillo il rientro della Fornero anche come consulente?” chiede la conduttrice. Giordano si mette le mani nei capelli e risponde con una battuta: “Più o meno come se chiamassero Schettino ai trasporti”. Francesco Schettino era il comandante della nave da crociera Costa Concordia naufragata il 13 gennaio del 2012 dopo un terribile incidente nel quale persero la vita 32 passeggeri. Schettino è stato condannato a 16 anni di carcere in via definitiva dalla Cassazione con l'accusa di omicidio colposo plurimo.

"Al di là nella riforma che uno può giudicare positivo o negativo - specifica Giordano - io lo giudico negativamente. Perché il problema degli esodati è tutto suo eh. La professoressa che crea il problema degli esodati, quello è un problema tecnico e mostruoso che ci abbiamo messo otto salvaguardie per cercare di risolverlo. Quindi una che combina un errore del genere, io come consulente non lo vorrei”.

A difendere l’ex ministra Fornero è Giampiero Mughini che ribatte così: “Gli esodati sono un errore che non inficia minimamente lo spirito e l’anima di quella riforma, avere questo atteggiamento offensivo ad personam è allucinante”. Il giornalista cerca di inserirsi per sottolineare l’entità degli errori commessi dalla Fornero. Mughini si scalda: “io non ti ho interrotto Mario, non mi rompere i co***ni”. Poi continua: “è un atteggiamento allucinante, nei confronti di un tecnico che è tra i migliori che abbiano lavorato in un governo italiano negli ultimi anni”. Giordano sghignazza e fa il gesto con la mano in segno di dissenso.

