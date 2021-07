Matteo Renzi pesantissimo con il suo ex Ermini: "Guida il Csm grazie alle cene di Palamara"

19 luglio 2021 a

a

a

A "Quarta Repubblica" nell’ultima puntata di stagione della trasmissione di Nicola Porro, c’è un Matteo Renzi al fulmicotone, che si dice pentito di avere fatto eleggere vicepresidente del Csm prima Giovanni Legnini e poi Davide Ermini, renziano della prima ora. Renzi si scatena proprio con quest’ultimo perché si é scandalizzato come deviazione della magistratura per le cene di Luca Palamara con Cosimo Ferri e Luca Lotti: “questo è incredibile, perché é proprio grazie a una di quelle cene che fu scelto Ermini come vicepresidente del Csm. David per altro doveva anche a Lotti il suo seggio in Parlamento”…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.