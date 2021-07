Renzi: ecco cosa pensavo quando ho buttato giù Conte per fare spazio a Draghi

19 luglio 2021 a

a

a

Matteo Renzi spiega cosa ha pensato quando ha silurato Giuseppe Conte per far spazio a Mario Draghi. Il leader di Italia Viva, in un video su Instagram, ricorda che la Merkel, dopo 16 anni, se ne andrà. E allora il ruolo, e la leadership di Draghi, diventerà ancora più determinante nella Ue. Anche perché, tra poco anche il presidente francese, Emmanuel Macron, sarà impegnato in campagna elettorale.

Renzi spiega anche che la forza di Draghi è la sua "autorevolezza", che ne fa la "salvezza dell'Italia". Il senatore fiorentino, insomma, fa capire che il cambio di governo non è stato un colpo di testa. Tutt'altro. Una strategia ben meditata per risollevare l'Italia dal baratro in cui stava cadendo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.