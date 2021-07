Chi critica i vaccini è un ignorante, Bassetti demolisce i no vax

19 luglio 2021 a

"Chi critica i vaccini è un ignorante". Matteo Bassetti demolisce i no vax durante la trasmissione "Coffee Break" andata in onda lunedì 19 luglio. Secondo il direttore di Infettivologia dell'ospedale San Martino di Genova i dati parlano chiaro: il vaccino Covid ha un'efficacia del 97% nel prevenire le forme gravi della malattia, del 96% nel prevenire i decessi e dell'87% nell'evitare i contagi.

"Chi parla contri i vaccini - spiega Bassetti - non sa di cosa parla, è un ignorante. I giovani si devono vaccinare anche solo come atto d'amore verso i propri papà e i propri nonni. Ad oggi i vaccini funzionano su tutte le varianti che si stanno rinforzando proprio passando tra chi non è vaccinato".

Poi il riferimento alla necessità di portare il vaccino anche nei Paesi poveri. "A questi Paesi dobbiamo regalarli oppure diamo la possibilità di produrli in loco - prosegue Bassetti - Eliminiamo i brevetti: per l'Africa i farmaci devono essere gratuiti. Se non ci vacciniamo finiremo sepolti".

