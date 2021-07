Euro 2020, Matteo Bassetti smonta il caso Bonucci: "Ridicoli". La verità sulla festa della Nazionale

14 luglio 2021 a

Matteo Bassetti interviene a gamba tesa sul caso dei festeggiamenti azzurri dopo la finale di Italia-Inghilterra a Wembley e asfalta i polemici: "Ridicoli" denuncia il prof dell'ospedale San Martino di Genova nel corso di un'intervista rilasciata a "Radio Punto Nuovo". Basta una frase per smontare la polemica contro il difensore della Nazionale Matteo Bonucci e la festa non autorizzata sul pullman.

La festa sull'autobus scoperto non era autorizzata, il prefetto di Roma contro la Figc

L'autobus scoperto nel centro di Roma tra i tifosi in delirio è diventato un caso, linea concordata o no? "Bisognava dire che al massimo doveva festeggiare in piazza solo chi aveva il green pass - dichiara il prof - Chi ha fatto il doppio vaccino può sentirsi tranquillo". Non a caso è d'accordo pienamente sulla scelta presa dalla Francia di Emmanuel Macron: "Per tutti gli altri che non hanno fatto il vaccino bisogna fare come hanno fatto i francesi - sottolinea - senza non si prendono aerei, non si va al ristorante, creando un obbligo indiretto". E ancora: "Non è abbastanza il 60% degli italiani vaccinati. Gli italiani che non si vogliono vaccinare non meritano questo sistema sanitario".

